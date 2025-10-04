jitsu gif
      Анкалаев и Перейра провели заключительную дуэль взглядов перед титульным реваншем на UFC 320

      Опубликовано:

      Бойцы ММА Магомед Анкалаев и Алекс Перейра (слева направо)
      Магомед Анкалаев и Алекс Перейра (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

      Участники турнира UFC 320 по смешанным единоборствам (ММА) провели заключительные дуэли взглядов и обратились к зрителям, передает корреспондент NUR.KZ.

      В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошло церемониальное взвешивание, в рамках которого состоялись последние стердауны.

      Закрывали мероприятие участники главного события вечера — россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра. Им предстоит оспорить титул в полутяжелом весе (до 93 кг). В их первом поединке в марте Анкалаев победил единогласным решением судей и забрал пояс.

      Стердаун перед реваншем прошел в напряженной атмосфере, но без потасовки. Перейра появился на сцене в колоритном образе и маске, нанесенной на лицо.

      "Я скажу лишь одно. Завтра он ответит за все слова, которые говорили он и люди от его имени. Прятаться ему некуда", — заявил бразилец со сцены.

      Анкалаев же обратился к зрителям, которые массово его освистывали и поддерживали Перейру.

      "Слова закончились. Я заставлю всех этих людей плакать завтра", — сказал россиянин.

      Также дуэль взглядов провели участники соглавного титульного события. В этом поединке грузин Мераб Двалишвили будет защищать пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг), на который претендует американец Кори Сэндхаген.

      Выступит на UFC 320 и казахстанец Николай Веретенников. В предварительном карде у него назначен бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Пунахеле Сориано. Их дуэль взглядов также прошла без инцидентов.

      Турнир UFC 320 пройдет в ночь с 4 на 5 октября по казахстанскому времени.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

