    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      UFC 320: Анкалаев, Перейра, Двалишвили и Сэндхаген прошли взвешивание перед титульными боями

      Опубликовано:

      Бойцы ММА Алекс Перейра и Магомед Анкалаев (слева направо)
      Алекс Перейра и Магомед Анкалаев (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

      Участники крупного турнира UFC 320 прошли официальную процедуру взвешивания, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт американского ММА-промоушена.

      Шоу состоится в Лас-Вегаса (штат Невада, США) в ночь на 5 октября по казахстанскому времени. В кард внесено два титульных боя.

      Возглавит турнир реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой за пояс в полутяжелом весе (до 93 кг). Ранее они бились в марте. Тогда Анкалаев одержал победу единогласным решением судей и забрал у Перейры титул.

      На официальном взвешивании оба показали 204,5 фунта (около 92,8 кг). Таким образом, поединок остался в силе, как и его титульный статус.

      Соглавным событием вечера станет бой с участием грузина Мераба Двалишвили, которому предстоит защищать пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг) от посягательств американца Кори Сэндхагена. На взвешивании действующий чемпион показал верхнюю планку лимита — 135 фунтов. Результат Сэндхагена — 134,5 фунта (61 кг).

      В предварительном карде выступит и представитель Казахстана Николай Веретенников. Ему предстоит бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Пунахеле Сориано.

      На взвешивании оба спортсмена показали 170,5 фунта (77,3 кг). Это допустимый перевес для поединков без титульного статуса.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

