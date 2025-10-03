UFC 320: Анкалаев, Перейра, Двалишвили и Сэндхаген прошли взвешивание перед титульными боями

Участники крупного турнира UFC 320 прошли официальную процедуру взвешивания, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт американского ММА-промоушена.

Шоу состоится в Лас-Вегаса (штат Невада, США) в ночь на 5 октября по казахстанскому времени. В кард внесено два титульных боя.

Возглавит турнир реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой за пояс в полутяжелом весе (до 93 кг). Ранее они бились в марте. Тогда Анкалаев одержал победу единогласным решением судей и забрал у Перейры титул.

На официальном взвешивании оба показали 204,5 фунта (около 92,8 кг). Таким образом, поединок остался в силе, как и его титульный статус.

Соглавным событием вечера станет бой с участием грузина Мераба Двалишвили, которому предстоит защищать пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг) от посягательств американца Кори Сэндхагена. На взвешивании действующий чемпион показал верхнюю планку лимита — 135 фунтов. Результат Сэндхагена — 134,5 фунта (61 кг).

В предварительном карде выступит и представитель Казахстана Николай Веретенников. Ему предстоит бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с американцем Пунахеле Сориано.

На взвешивании оба спортсмена показали 170,5 фунта (77,3 кг). Это допустимый перевес для поединков без титульного статуса.

