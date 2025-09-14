Казахстанский боец Даурен Ермеков дебютировал в ACA с победы

Известный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Даурен Ермеков успешно дебютировал в российской лиге ACA на турнире в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде домашнего шоу. Его соперником в лимите среднего веса (до 84,4 кг) был американец Крис Ханикатт.

Поединок продлился все три раунда и получился конкурентным. В итоге Ермеков одержал победу раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).

Для 37-летнего казахстанца бой стал дебютным в ACA. Он прервал серию из двух досрочных проигрышей россиянину Дмитрию Арышеву. Всего на счету Ермекова теперь 16 побед при шести поражениях.

У Ханикатта прервалась серия из двух выигранных боев. В послужном списке 37-летнего американца теперь 16 побед при девяти поражениях и одном поединке без результата.

Напомним, также на турнире ACA 192 в Алматы успешно выступили казахстанцы Асылжан Бакытжанулы и Артем Резников.

