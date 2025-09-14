Асылжан Бакытжанулы побывал в нокдауне, но выиграл главный бой престижного турнира в Алматы

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асылжан Бакытжанулы одержал победу на турнире ACA 192, который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен возглавил шоу вместе с россиянином Евгением Ерохиным. Их поединок прошел в лимите полутяжелого веса (до 93,4 кг).

Бой был рассчитан на пять раундов и прошел всю дистанцию. Во втором отрезке Ерохин оформил нокдаун, но Бакытжанулы смог продолжить противостояние. В итоге оба спортсмена получили серьезный урон, а все три судьи со счетом 49:46 признали сильнейшим 35-летнего казахстанца.

Таким образом, Бакытжанулы закрыл проигрыш в прошлом поединке. Теперь в его активе 17 побед при шести поражениях в профессиональных ММА.

Ерохин проиграл во второй раз подряд. На счету 39-летнего россиянина 26 побед при 12 поражениях и одном поединке без результата.

Напомним, также в рамках турнира ACA в Алматы серию неудач прервал казахстанец Артем Резников.

