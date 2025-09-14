Казахстанец Артем Резников оформил нокаут на турнире в Алматы и прервал серию поражений
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников одержал досрочную победу над бразильцем Раушем Манфио на турнире в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,6 кг) стало соглавным событием шоу ACA 192.
Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В заключительном отрезке Резникову удалось из доминирующей позиции в партере обрушить серию ударов локтем. На фоне сильного урона и пассивной защиты от Манфио рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.
33-летний казахстанец прервал серию из двух проигранных боев. Теперь в его активе 26 побед при десяти поражениях.
Манфио же проиграл в пятый раз подряд. На счету 33-летнего бразильца, который ранее успешно выступал в PFL, теперь 17 побед при девяти поражениях.
По итогам всего турнира Резников получил бонус в пять тысяч долларов (около 2,7 миллиона тенге по нынешнему курсу) за досрочное завершение боя.
