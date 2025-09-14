Лопес нокаутировал Силву в главном бою турнира Noche UFC

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Диего Лопес одержал победу над своим соотечественником Джином Силвой в UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу было посвящено Дню независимости Мексики. Перед боем Лопес занимал второе место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC (до 65,8 кг), Силва — десятое.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке Лопес завладел явным преимуществом и нанес сопернику серьезный урон.

В концовке следующего раунда второй номер дивизионе потряс оппонента ударом локтем с разворота. После жесткого добивания рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

По итогам турнира Лопеса наградили двумя бонусами по 50 тысяч долларов (около 27 миллионов тенге по нынешнему курсу) — за "Выступление вечера" и "Бой вечера".

30-летний спортсмен закрыл проигрыш в титульном поединке с австралийцем Александром Волкановски. Теперь на счету Лопеса 27 побед при семи поражениях.

У Силвы прервалась серия из 13 выигранных боев. В активе 28-летнего бразильца 16 побед при трех поражениях.

