Имавов победил Борральо в главном бою турнира UFC и бросил вызов Чимаеву

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Нассурдин Имавов победил бразильца Кайо Борральо на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в Париже. Перед боем Имавов занимал второе место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), Борральо — седьмое.

Поединок продлился все пять раундов, большая часть которых прошла в стойке. Имавов был успешнее в стойке, а также выполнил пять успешных тейкдаунов. В итоге он одержал победу единогласным решением судей (50:45, 49:46, 49:46).

30-летний француз выиграл в пятый раз подряд. Аналогичная серия в среднем дивизионе у нового чемпиона Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. С высокой вероятностью именно Имавов будет следующим претендентом на пояс.

"Дана [Уайт, глава UFC], я следующий! Я полностью заслужил титульный бой", — заявил француз в октагоне.

Всего в профессиональных ММА на счету Имавова теперь 17 побед при четырех поражениях и одном поединке без результата.

У Борральо прервалась серия из 14 выигранных боев. На счету 32-летнего бразильца теперь 17 побед при двух поражениях и одном поединке без результата.

