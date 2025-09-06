Первый татарин в UFC за 54 секунды нокаутировал соперника в дивизионе Шавката Рахмонова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В предварительном карде шоу спортсмен в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг) встретился со шведом Андреасом Густафссоном.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже на стартовых секундах соперники взвинтили темп. Фахретдинову удалось потрясти оппонента, затем он выполнил серию добивающих ударов, и рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут на 54-й секунде.

33-летний россиянин выиграл в третий раз подряд. Всего на счету первого татарина в истории UFC теперь 24 победы при одном поражении и одной ничьей.

У Густафссона прервалась серия из четырех выигранных поединков. В активе 34-летнего шведа 12 побед при трех поражениях.

Добавим, что одним из топов полусреднего дивизиона UFC является казахстанец Шавкат Рахмонов. На данный момент он занимает третье место в рейтинге весовой категории.

