Сенсационный нокаут случился в главном бою турнира UFC в Китае

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Джонни Уокер финишировал китайца Минъяна Чжана на турнире UFC Fight Night в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в крупнейшем городе Китая. Перед боем Уокер занимал 13-е место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC (до 93 кг), Чжан шел строчкой ниже.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. В первом отрезке Чжан имел преимущество и провел несколько результативных атак. Во второй пятиминутке он продолжил прессинг, но Уокеру удавались точные удары.

После серии пропущенных лоукиков китаец захромал и упал, а бразилец начал его добивать. На фоне пассивной защиты от Чжана рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Уокер, который шел явным аутсайдером по котировкам букмекерских контор, прервал серию из двух проигранных поединков. Теперь на счету 33-летнего бразильца 22 победы при девяти поражениях и одном бое без результата.

У Чжана прервалась серия из 12 поединков, выигранных в первых раундах. Всего в профессиональных ММА 27-летний китаец одержал 19 побед при семи поражениях.

Напомним, в рамках турнира UFC в Шанхае ранее уступил казахстанец Дияр Нургожай. А этнический казах Тайлак Нуражы, представляющий Китай, одержал победу нокаутом.

