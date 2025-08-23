Разгромом завершился бой бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга и Брайана Ортеги

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Брайана Ортегу на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены стали участниками соглавного события шоу серии Fight Night в Шанхае. Бой прошел в промежуточном весе (до 69,4 кг), при этом Стерлинг занимает седьмое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг), а Ортега — пятое.

Противостояние было рассчитано на пять раундов и продлилось всю дистанцию. Стерлинг имел преимущество и в стойке, и в партере и в итоге одержал победу единогласным решением рефери. Все три судьи признали его сильнейшим со счетом 50:45.

36-летний американец закрыл поражение от россиянина Мовсара Евлоева. Всего в профессиональных ММА бывший чемпион UFC в легчайшем весе одержал 25 побед и пять раз проиграл.

Ортега уступил во втором подряд поединке. На счету 34-летнего американца теперь 16 побед при пяти поражениях и одном бое без результата.

Напомним, в рамках турнира UFC в Шанхае ранее уступил казахстанец Дияр Нургожай. А этнический казах Тайлак Нуражы, представляющий Китай, одержал победу нокаутом.

