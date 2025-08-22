Бойцы из Казахстана и Кыргызстана прошли взвешивание и провели дуэль взглядов перед очным поединком в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дияр Нургожай прошел взвешивание перед вторым поединком под эгидой UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Спортсмену предстоит открывать кард ближайшего турнира промоушена, который пройдет 23 августа в Шанхае. Нургожаю будет противостоять представитель Кыргызстана Уран Сатыбалдиев.

На официальном взвешивании соперники уложились в лимит полутяжелого дивизиона (до 93 кг). Сатыбалдиев показал на весах 204 фунта (92,5 кг), Нургожай — 205,5 фунта (93,2 кг), что является допустимым превышением для боев без титульного статуса.

После этого спортсмены провели дуэль взглядов. Оба вышли на стердаун с государственными флагами, Сатыбалдиев также надел национальный головной убор. Казахстанец и кыргызстанец проявили взаимоуважение и пожали друг другу руки.

Очный поединок спортсменов начнется в субботу около 12:00 по времени Астаны. Оба атлета ранее проиграли дебютные бои в UFC, причем Нургожай провалил взвешивание и уступил досрочно.

Добавим, что по итогам взвешивания перед турниром в Шанхае противостояние американцем Брайана Ортеги и Алджамейна Стерлинга было перенесено в промежуточный вес. Изначально они должны были встретиться в рамках полулегкого дивизиона, в рейтинге которого занимают четвертое и седьмое места соответственно.

Бой Ортеги и Стерлинга станет вторым по значимости событием вечера. Возглавит турнир поединок бразильца Джонни Уокера и китайца Минъяна Чжана — 13-го и 14-го номеров тяжелого дивизиона соответственно.

