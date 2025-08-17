Майкл Пейдж отправил Джареда Каннонира в нокдауны и одержал третью победу в UFC

Английский боец смешанных единоборств (ММА) Майкл Пейдж победил американца Джареда Каннонира на турнира UFC 319 в Чикаго, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились в основном карде шоу. Бой прошел в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг), в рейтинге которого Каннонир занимает восьмое место. Пейдж является 15-м номером полусреднего дивизиона.

Поединок продлился все три раунда. В первых двух англичанин имел явное преимущество в стойке и по разу отправлял американца в нокдаун. В третьем раунде Каннониру удалось провести тейкдаун и несколько минут контролировать соперника в партере.

В итоге все три судьи признали Пейджа сильнейшим со счетом 29:28. Это позволило 38-летнему англичанину выиграть второй бой подряд. Всего в его активе теперь 24 победы при трех поражениях (3-1 в UFC).

Каннонир проиграл девятый раз в карьере. На счету 41-летнего американца, который ранее был претендентом на титул UFC, осталось 18 побед.

Напомним, в первом поединке турнира в Чикаго казахстанец Алиби Идрис проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter.

