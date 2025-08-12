UFC изменил рейтинг лучших бойцов по итогам последнего турнира

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинг лучших бойцов по итогам последнего турнира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт промоушена.

На минувшей неделе лига провела шоу в Лас-Вегасе. В главном событии вечера американец Энтони Эрнандес удушающим приемом в четвертом раунде победил грузина Романа Долидзе.

Этот успех позволил представителю США подняться на три позиции и стать седьмым номером среднего дивизиона (до 83,9 кг). Долидзе потерял два места и опустился на 11-е. Топ-10 теперь замыкает американец Брендан Аллен, а австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонир потеряли по одной позиции и идут восьмым и девятым соответственно.

Казахстанские бойцы сохранили свое положение. Шавкат Рахмонов идет на третьем месте в полусреднем дивизионе (до 77,1 кг), Асу Алмабаев — на девятом в наилегчайшем (до 56,7 кг).

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по-прежнему остается грузин Илия Топурия, владеющий поясом в легком весе. Аналогичный женский рейтинг по-прежнему возглавляет кыргызстанка Валентина Шевченко, которая является чемпионкой в наилегчайшей категории.

Напомним, ранее стало известно о том, что UFC заключил историческую сделку на миллиарды долларов.

