Возможный нокаут года: на турнире UFC бойца финишировали слэмом (фото, видео)

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Элайджа Смит оформил нокаут редким приемом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен в предварительном карде шоу провел поединок с японцем Тосиоми Казамой. Противостояние прошло в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг).

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже в стартовом отрезке Смит смог финишировать соперника. На пятой минуте американец поднял своего оппонента, после чего резко бросил его спиной и затылком на настил. Казама оказался рефери, а Смит успел нанести пару добивающих ударов перед тем, как рефери остановил поединок.

Как отмечает портал UFC News, это 15-й нокаут слэмом за всю историю промоушена. Многие эксперты и болельщики в социальных сетях уже прогнозируют, что данный нокаут признают лучшим по итогам 2025 года.

MAKING A NAME FOR HIMSELF



Elijah Smith just SLAMMED his way into an all time finish at #UFCVegas109



[ LIVE NOW on ESPN & ESPN+ ] pic.twitter.com/8hQJ3lPEO0 — UFC (@ufc) August 9, 2025

Яркая досрочная победа принесла Смиту бонус в 50 тысяч долларов (27 миллионов тенге по нынешнему курсу) за "Выступление вечера". Казама же вскоре после боя заявил, что с ним все в порядке.

22-летний американец выиграл седьмой поединок подряд. Всего на его счету теперь девять побед при одном поражении.

Казама проиграл в третий раз за последние четыре боя. Суммарно в активе 28-летнего японца 11 побед при пяти поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.