Главный бой турнира UFC завершился удушающим приемом на 50 тысяч долларов

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Эрнандес одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен возглавил шоу, его соперником был грузин Роман Долидзе. Перед боем Эрнандес занимал девятое место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), а его оппонент шел строчкой выше.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Американец владел преимуществом и делал ставку на работу в партере.

В четвертом раунде Эрнандес зажал Долидзе у сетки. После серии ударов представитель США выполнил удушающий прием, из-за которого грузин постучал, сигнализируя о сдаче. Досрочная победа принесла американцу бонус "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов (27 миллионов тенге по нынешнему курсу).

31-летний Эрнандес выиграл восьмой бой подряд. Всего на его счету теперь 15 побед при двух поражениях и одном поединке без результата.

У Долидзе прервалась серия из трех выигранных боев. В активе 37-летнего грузина 15 побед при четырех поражениях.

Добавим, что поясом в среднем весе владеет южноафриканец Дрикус дю Плесси. Планируется, что через неделю он будет защищать титул в бою с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 319.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.