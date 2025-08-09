Брутальным нокаутом за минуту завершился бой в дивизионе Рахмонова на турнире UFC (видео)

Сербский боец смешанных единоборств (ММА) Урош Медич одержал яркую победу на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает корреспондент NUR.KZ.

В предварительном карде шоу спортсмен встретился с американцем Гилбертом Урбиной в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг).

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже на первой минуте Медич выполнил несколько точных ударов. Затем он резким движением левой руки сильно попал в челюсть оппонента, отправив того на настил. Серб успел нанести один добивающий удар перед тем, как рефери остановил бой и зафиксировал нокаут.

Sequência ABSURDA de Medic pra conquistar a vitória no #UFCVegas109!



[ Assista o evento AGORA no @UFCFightPassBR | Assine já: https://t.co/OD62F561g5 ] pic.twitter.com/gbo2JKbr42 — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 9, 2025

Теперь на счету 32-летнего Медича 11 побед при трех поражениях в профессиональных ММА. Урбина же проиграл второй раз подряд. В активе 29-летнего американца теперь семь побед при четырех поражениях, ему грозит увольнение из UFC.

Напомним, что в полусреднем весе, где выступают Медич и Урбина, соревнуется и казахстанец Шавкат Рахмонов. "Номад" занимает третье место в рейтинге дивизиона. Ранее его тренер сделал заявление о следующем бое Рахмонова.

