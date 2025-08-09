Тренер Шавката Рахмонова сделал заявление о следующем бое казахстанца в UFC

Тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Эдуард Базров прокомментировал следующий поединок в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Betonmobile.

Ранее первый номер полусреднего дивизиона UFC американец Шон Брэди бросил вызов Рахмонову и предложил провести бой в ноябре этого года.

О возможности проведения такого поединка высказался тренер команды Dar Team Эдуард Базров.

"Шон Брэди имеет на это право. Он занимает высокую строчку в рейтинге, поэтому он может рассчитывать и претендовать на такие бои. Посмотрим, что будет. На данный момент я не могу ничего говорить на эту тему. Хотелось бы уже провести бой, но когда это будет и с кем — не могу сказать", — заявил Базров.

Прошлый бой Шавкат Рахмонов провел в декабре 2024 года, когда победил решением судей ирландца Иэна Мачадо Гэрри. В данный момент Шавкат восстанавливается после операции. Планируется, что его бой состоится в конце года.

Ранее мы рассказывали, что появились новые подробности по делу о смертельном ДТП, в котором пострадали жена и сын казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова.

