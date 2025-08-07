Казахстанский боец проведет поединок за контракт в UFC в карде Хамзата Чимаева
Опубликовано:
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис проведет поединок на номерном турнире UFC 319, который пройдет в Чикаго (США), передает NUR.KZ.
Казахстанец выступит в финале шоу американского промоушена The Ultimate Fighter 33, и победа даст возможность подписать контракт с UFC.
Соперником Идриса станет американский файтер Джозеф Моралес. Бой пройдет в наилегчайшем дивизионе и станет первым поединком на номерном турнире UFC 319, который состоится 17 августа.
UFC 319 пройдет на легендарной арене "United Center", где в ту же ночь в главном событии вечера состоится титульный бой в среднем весе между чемпионом Дрикусом дю Плесси (ЮАР) и Хамзатом Чимаевым (ОАЭ).
В главном карде также выступят Джаред Каннонир, Майкл Пейдж, Тим Эллиотт, Лерон Мерфи и другие звезды мирового ММА.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2273082-kazahstanskiy-boec-provedet-poedinok-za-kontrakt-v-ufc-v-karde-hamzata-chimaeva/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах