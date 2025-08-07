Казахстанский боец проведет поединок за контракт в UFC в карде Хамзата Чимаева

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис проведет поединок на номерном турнире UFC 319, который пройдет в Чикаго (США), передает NUR.KZ.

Казахстанец выступит в финале шоу американского промоушена The Ultimate Fighter 33, и победа даст возможность подписать контракт с UFC.

Соперником Идриса станет американский файтер Джозеф Моралес. Бой пройдет в наилегчайшем дивизионе и станет первым поединком на номерном турнире UFC 319, который состоится 17 августа.

UFC 319 пройдет на легендарной арене "United Center", где в ту же ночь в главном событии вечера состоится титульный бой в среднем весе между чемпионом Дрикусом дю Плесси (ЮАР) и Хамзатом Чимаевым (ОАЭ).

В главном карде также выступят Джаред Каннонир, Майкл Пейдж, Тим Эллиотт, Лерон Мерфи и другие звезды мирового ММА.

