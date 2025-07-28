Асу Алмабаев заработал внушительный гонорар за победу в шестом поединке в UFC

Стало известно, сколько заработал казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев за победу в поединке на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец Асу Алмабаев одержал победу на турнире серии UFC Fight Night в Абу-Даби над перуанским файтером Хосе Очоа единогласным решением судей.

За победу в поединке казахстанец заработал 81 тысячу долларов (около 44 миллионов тенге по курсу на момент публикации). Что касается его соперника, то за выход в октагон Очоа получил 24 тысячи долларов ( приблизительно 13 миллионов тенге)

Напомним, для Асу Алмабаева это был шестой бой в UFC. Файтер закрыл мартовское поражение от португальца Манеля Капе, которое стало для него первым в промоушене.

Всего на счету отечественного спортсмена теперь 22 победы (из них пять — под эгидой промоушена) при трех проигрышах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.