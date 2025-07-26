Бывший чемпион UFC Петр Ян одержал третью подряд победу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян продлил победную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате до трех поединков, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в соглавном событии турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Его соперником был американец Маркус Макги. Россиянин занимает третье место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC (до 61,2 кг), представитель США — 13-е.

Поединок продлился все три раунда. Атлеты преимущественно бились в стойке. В итоге Ян одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Бывший чемпион UFC выиграл третий раз подряд. Всего в активе 32-летнего россиянина 19 побед при пяти поражениях.

Макги проиграл второй раз за карьеру. На счету 35-летнего американца осталось десять побед.

В главном событии турнира UFC в Абу-Даби встретились австралиец Роберт Уиттакер и нидерландец Ренье де Риддер — пятый и 13-й номера среднего дивизиона (до 83,9 кг) соответственно.

Поединок продлился все пять раундов и получился конкурентным. Де Риддер одержал победу раздельным решением судей (47:48, 48:47, 48:47).

34-летний нидерландец выиграл четвертый бой подряд. Всего в его активе 21 победа при двух поражениях.

Уиттакер проиграл второй раз кряду. На счету 34-летнего экс-чемпиона UFC теперь 26 побед при девяти поражениях.

Напомним, на турнире в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой. А в другом поединке основного карда победу одержал казахстанец Асу Алмабаев.

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