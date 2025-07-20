Быстрый нокаут и денежный бонус: чеченский боец эффектно дебютировал в UFC

Немецкий боец смешанного стиля (ММА) Ислам Дулатов одержал уверенную победу в своем первом поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 318, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг) ему противостоял американец Адам Фюгитт.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В конце стартового отрезка Дулатов потряс соперника, который упал на настил. После нескольких добивающих ударов от немца рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Дулатов проиграл дебютный поединок в профессиональных ММА, но затем одержал уже 12 подряд досрочных побед. Отметим, что спортсмен родился в Чечне, но в 2007 году вместе с семьей переехал в Германию.

Успешный перформанс на UFC 318 принес Дулатову бонус "Выступление вечера". Таким образом, немец получил дополнительную выплату в размере 50 тысяч долларов (около 26,5 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Что касается Фюгитта, то на счету 36-летнего американца теперь десять побед при пяти поражениях.

Напомним, в главном событии UFC 318 американец Дастин Порье в своем прощальном поединке уступил соотечественнику Маку Холлоуэю. А казахстанец Николай Веретенников в рамках турнира одержал первую победу в лиге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.