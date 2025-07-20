Быстрый нокаут и денежный бонус: чеченский боец эффектно дебютировал в UFC
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Немецкий боец смешанного стиля (ММА) Ислам Дулатов одержал уверенную победу в своем первом поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 318, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг) ему противостоял американец Адам Фюгитт.
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В конце стартового отрезка Дулатов потряс соперника, который упал на настил. После нескольких добивающих ударов от немца рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
Дулатов проиграл дебютный поединок в профессиональных ММА, но затем одержал уже 12 подряд досрочных побед. Отметим, что спортсмен родился в Чечне, но в 2007 году вместе с семьей переехал в Германию.
Успешный перформанс на UFC 318 принес Дулатову бонус "Выступление вечера". Таким образом, немец получил дополнительную выплату в размере 50 тысяч долларов (около 26,5 миллиона тенге по нынешнему курсу).
Что касается Фюгитта, то на счету 36-летнего американца теперь десять побед при пяти поражениях.
Напомним, в главном событии UFC 318 американец Дастин Порье в своем прощальном поединке уступил соотечественнику Маку Холлоуэю. А казахстанец Николай Веретенников в рамках турнира одержал первую победу в лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2266971-bystryy-nokaut-i-denezhnyy-bonus-chechenskiy-boec-effektno-debyutiroval-v-ufc/
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