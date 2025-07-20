Американский друг Шавката Рахмонова победил топового соперника и прервал серию поражений в UFC

Итальянский боец смешанного стиля (ММА) Марвин Веттори уступил американцу Брендану Аллену на турнире UFC 318 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в предварительном карде. Перед боем Веттори занимал десятое место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), Аллен шел строчкой ниже.

Поединок продлился все три раунда, большую часть времени соперники провели в стойке. При этом Аллен успешно выполнил три из четырех попыток тейкдаунов, но уступил Веттори по числу точных ударов (116 против 134), в том числе значимых (110 против 118).

По итогам 15 минут боя американец одержал победу единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28). Это позволило ему прервать серию из двух проигранных поединков. Всего в активе Аллена теперь 25 побед при семи поражениях.

Веттори же уступил в третий раз подряд. На счету 31-летнего итальянца, в 2021 году бившегося за чемпионский пояс, 19 побед при девяти поражениях и одной ничьей.

Добавим, что Аллен известен близкими отношениями с Шавкатом Рахмоновым. Казахстанец даже дарил американцу тымак (национальный головной убор), с которым представитель США многократно появлялся на мероприятиях UFC.

По итогам турнира поединок Веттори и Аллена был признан наиболее зрелищным. Соперники получили по бонусу "Бой вечера", то есть по 50 тысяч долларов (около 26,5 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Напомним, в главном событии UFC 318 американец Дастин Порье в своем прощальном поединке уступил соотечественнику Маку Холлоуэю. А казахстанец Николай Веретенников в рамках турнира одержал первую победу в лиге.

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