Ученик Хабиба Нурмагомедова проиграл бывшему чемпиону Bellator на турнире PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ахмед Магомедов проиграл американцу Эй-Джею Макки на турнире PFL Champions Series 2, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг) прошло в основном карде шоу, которое принял Кейптаун — столица ЮАР.

Бой продлился все три раунда. Соперники преимущественно боролись в партере. В итоге Макки одержал победу единогласным решением судей.

WHAT A FIGHT! This one will go to decision. #PFLCapeTown | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/zFyfGAU1ZV — PFL (@PFLMMA) July 19, 2025

Для 30-летнего американца это был первый поединок после возвращения в полулегкий дивизион из легкого. Теперь в активе бывшего чемпиона Bellator 23 победы при двух поражениях в ММА.

Магомедов проиграл второй раз за карьеру. В активе 29-летнего россиянина также десять побед и один поединок без результата. Отметим, что в углу Магомедова присутствовал Хабиб Нурмагомедов, который тренирует спортсмена.

Также бывший чемпион UFC в легком весе секундировал Артура Зайнукова. Россиянин в основном карде единогласным решением судей одолел японца Такеси Изуми в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг).

На счету 34-летнего Зайнукова теперь 17 побед при четырех поражениях. 36-летний Изуми уступил в четвертый раз, в его активе осталось шесть выигранных боев.

WHO WANTS IT MORE?! Artur Zaynukov vs. Takeshi Izumi is heating up! #PFLCapeTown | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | 2pm on ESPN+ pic.twitter.com/W6Mp2bbRto — PFL (@PFLMMA) July 19, 2025

Кроме того, в основном карде турнира американец Кори Андерсон во втором раунде нокаутировал россиянина Дениса Гольцова. Бой прошел в тяжелом весе, при этом представитель США владеет поясом Bellator в полутяжелой категории.

Теперь в активе 35-летнего Андерсона 19 побед при шести поражениях и одном поединке без результата. У Гольцова прервалась серия из четырех выигранных боев. На счету 35-летнего россиянина 36 побед при девяти поражениях.

Corey Anderson with the 2nd Round TKO!#PFLCapeTown | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | 2pm on ESPN+ pic.twitter.com/Yi4lCZuUYV — PFL (@PFLMMA) July 19, 2025

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.