Ученик Хабиба Нурмагомедова проиграл бывшему чемпиону Bellator на турнире PFL
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Ахмед Магомедов проиграл американцу Эй-Джею Макки на турнире PFL Champions Series 2, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг) прошло в основном карде шоу, которое принял Кейптаун — столица ЮАР.
Бой продлился все три раунда. Соперники преимущественно боролись в партере. В итоге Макки одержал победу единогласным решением судей.
WHAT A FIGHT! This one will go to decision. #PFLCapeTown | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/zFyfGAU1ZV— PFL (@PFLMMA) July 19, 2025
Для 30-летнего американца это был первый поединок после возвращения в полулегкий дивизион из легкого. Теперь в активе бывшего чемпиона Bellator 23 победы при двух поражениях в ММА.
Магомедов проиграл второй раз за карьеру. В активе 29-летнего россиянина также десять побед и один поединок без результата. Отметим, что в углу Магомедова присутствовал Хабиб Нурмагомедов, который тренирует спортсмена.
Также бывший чемпион UFC в легком весе секундировал Артура Зайнукова. Россиянин в основном карде единогласным решением судей одолел японца Такеси Изуми в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг).
На счету 34-летнего Зайнукова теперь 17 побед при четырех поражениях. 36-летний Изуми уступил в четвертый раз, в его активе осталось шесть выигранных боев.
WHO WANTS IT MORE?! Artur Zaynukov vs. Takeshi Izumi is heating up! #PFLCapeTown | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | 2pm on ESPN+ pic.twitter.com/W6Mp2bbRto— PFL (@PFLMMA) July 19, 2025
Кроме того, в основном карде турнира американец Кори Андерсон во втором раунде нокаутировал россиянина Дениса Гольцова. Бой прошел в тяжелом весе, при этом представитель США владеет поясом Bellator в полутяжелой категории.
Теперь в активе 35-летнего Андерсона 19 побед при шести поражениях и одном поединке без результата. У Гольцова прервалась серия из четырех выигранных боев. На счету 35-летнего россиянина 36 побед при девяти поражениях.
Corey Anderson with the 2nd Round TKO!#PFLCapeTown | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | 2pm on ESPN+ pic.twitter.com/Yi4lCZuUYV— PFL (@PFLMMA) July 19, 2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2266833-uchenik-habiba-nurmagomedova-proigral-byvshemu-chempionu-bellator-na-turnire-pfl/
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