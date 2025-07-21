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    Спорт

      "Сидел в сауне, не вылезая": боец UFC из Казахстана удивил признанием после боя

      Опубликовано:

      Казахстанский боец ММА Николай Веретенников
      Николай Веретенников. Фото: Al Powers/Zuffa LLC via Getty Images

      Николай Веретенников, боец UFC из Казахстана, рассказал, как готовился к бою с американцем Остином Вандерфордом - Веретенникову нужно было экстренно похудеть, передает Sports.kz.

      Веретенников рассказал, как при подготовке к бою потерял больше 15 килограммов за четыре дня.

      "Я не был в тренировочном процессе, и за четыре дня я согнал около 17 килограммов. Я все четыре дня сидел в сауне, не вылезая. И мы готовились к ударнику. Тут немножко такое двоякое чувство", - признался спортсмен.

      Боец признался, что не считает, что проиграл тот бой.

      "Тот бой не был для меня тяжелым, и я не вижу, что я проиграл его, как они сказали, нокаутом. Во втором раунде он не попал ни разу. В первом раунде — да, он доминировал, спору нет. Но во втором не попал ни разу: попадал в блок, попадал вскользь — я защищался и показывал рефери, что я в норме, что все в порядке.

      И за 17 секунд до конца второго раунда я чувствовал, что он сильно устал, он дышал очень плохо — и рефери останавливает бой! Я очень сильно психанул из-за этого, на эмоциях", — признался Веретенников.

      Напомним, бой между Веретенниковым и Вандерфорд состоялся в феврале в рамках турнира серии Fight Night в Сиэтле. Бой, рассчитанный на три раунда, завершился во втором - рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

      Когда Вандерфорд уже праздновал победу, Веретенников подошел к нему и возмущенно толкнул в спину. Между бойцами возникла потасовка, которую разнимала служба безопасности. Американец после этой стычки показал казахстанцу два средних пальца.

      Отметим, что вчера, 20 июля, Веретенников одержал первую победу в UFC - он одолел аргентинца Франсиско Прадо.

      Всего в активе Веретенникова теперь 13 побед при шести поражениях. Добавим, что на минувший бой он вышел с флагами Казахстана и США, где постоянно проживает.

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