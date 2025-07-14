Выступление чеченских бойцов ММА на турнире АСА разочаровало Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров остался разочарован выступлением чеченских бойцов на турнире АСА 189. Об этом рассказал президент лиги АСА Магомед Бибулатов изданию MMA.Metaratings.ru.

Как пишет издание, турнир состоялся на прошлой неделе. Чеченские спортсмены дрались в главном карде АСА 189.

"На турнире АСА 189 мы специально поставили в главный кард ребят из Чеченской республики. Свою работу я выполнил: нашел площадку, оппонентов, договорился со всеми.

Поединки были яркие, но главный кард не оправдал ожиданий. Это не только мое мнение. Это мнение главы Чеченской республики. Рамзан Кадыров был недоволен тем, как спортсмены выступали. Они же все понимают, что он делает для них. Надо было выкладываться", – заявил Бибулатов.

Как сообщается на портале АСА-ММА, турнир по смешанным единоборствам АСА 189 был посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который умер в начале марта этого года.

Победители турнира получили бонусы от 5 тысяч (6 млн тенге) до 100 тысяч долларов (52 млн тенге).

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