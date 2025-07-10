Вопрос двух-трех лет: продюсер о боях UFC в Астане

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов в СЦК высказался о возможности проведения турнира UFC в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель центра развития туризма в Астане Артем Квашук заявил, что Астана заинтересован в проведении масштабных спортивных мероприятий.

"Инфраструктура города способна принять такое количество гостей, наши площадки соответствуют международным стандартам и нормам. Для экономики города это будет иметь мультипликативный эффект", - заявил он.

Его поддержал Малик Хасенов. По его словам, в столице данного формата мероприятие может пройти в "Барыс Арена".

"По всем райдерам UFC он проходит, у нас тем более есть очень знаковые бойцы - Шавкат Рахмонов, который может биться за титул. То есть технически, инфраструктурно, мы готовы, единственное над чем нужно работать - это привлечение международных партнеров и спонсоров. Мы сейчас понимаем, что только за счет локальных спонсоров, зная примерный ценник UFC, это будет очень дорого. Такого масштаба коммерческие события пока еще в Казахстане, наверное, не проходили. Но постепенно с развитием рынка мы к этому придем, эволюционным путем, революционным путем - это будет минус для организаторов, для всех. Но это не невозможно, думаю, в целом, это вопрос двух-трех лет", - считает он.

Стоит отметить, что UFC ищет новые площадки для проведения своих турниров - в июне этого года лига впервые провела турнир в Азербайджане. На историческом турнире в Баку выступило много бойцов с постсоветского пространства, в том числе из Казахстана.

Как пишет Spotrs.kz, на одной из недавних пресс-конференций глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналиста о возможном турнире в Казахстане. Промоутер заявил, что пока не знает, когда это можно осуществить. Также он отметил, что казахстанцы они из самых преданных болельщиков.