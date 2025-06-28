Ученик Федора Емельяненко "нокаутировал" соперника ударом в пах, понадобились носилки

Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский нанес запрещенный удар в поединке с молдаванином Александром Романовым, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в рамках турнира PFL в Чикаго (штат Иллинойс, США). Это был полуфинал Гран-при промоушена в тяжелом весе (до 120,2 кг). Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно.

В первом отрезке Романов контролировал соперника в партере, а Молдавский отвечал атаками в стойке. В одном из эпизодов в клинче у сетки россиянин, представляющий команду Федора Емельяненко, попал сопернику коленом в пах. Молдаванин упал на настил и не смог самостоятельно подняться и продолжить бой. Ему потребовались носилки.

Поединок официально признали несостоявшимся, но Романова объявили финалистом Гран-при. Победу в турнире и 500 тысяч долларов он оспорит с россиянином Олегом Поповым, который в полуфинале победил бразильца Родриго Насименто единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).

В финале Гран-при в полутяжелом весе (до 93 кг) встретятся американец Салливан Коули и бразилец Антонио Карлос Жуниор, которые единогласными решениями рефери одолели американца Фила Дэвиса и англичанина Симеона Пауэлла соответственно.

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