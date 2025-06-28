Топурия и Оливейра провели последнюю дуэль взглядов перед титульным боем на UFC 317

Грузинский и бразильский бойцы смешанного стиля (ММА) Илия Топурия и Чарльз Оливейра встретились лицом к лицу перед очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 317, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 28 на 29 июня по казахстанскому времени. Топурия и Оливейра оспорят титул в легком весе (до 70,3 кг), который стал вакантным после перехода россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион.

В преддверии поединке грузин и бразилец успешно прошли официальное взвешивание. Затем они встретились на церемониальном взвешивании, где в присутствии зрителей провели и заключительную дуэль взглядов. Стердаун прошел без инцидентов, соперники похлопали друг друга.

"Я всегда полагаюсь на Господа. Чувствовал его поддержку всю неделю, все было просто идеально. Я готов, мы устроим настоящую войну. Это будет отличное шоу", — заявил со сцены Оливейра, который ранее уже владел поясом UFC в легком весе.

Топурия также взял слово. Напомним, он поднялся в легкий дивизион из полулегкого, где был чемпионом.

"Завтра вы увидите одно из величайших выступлений. Еще одну доминацию, еще один финиш. Мы вновь сотворим историю завтра, так что не пропустите", — заявил грузин.

Добавим, что в соглавном событии вечера на кону также будет стоять титул. Бразилец Александр Пантожа будет защищать пояс в наилегчайшем весе, на который претендует новозеландец Кай Кара-Франс.

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