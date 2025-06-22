Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай досрочно победил азербайджанца Тофика Мусаева на турнире UFC
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Кыргызстанский боец смешанного стиля (ММА) Мыктыбек Оролбай одержал досрочную победу над азербайджанцем Тофиком Мусаевым, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов в промежуточном весе прошло в рамках основного карда первого в истории турнира UFC в Азербайджане.
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился в первом. Уже на стартовой минуте бой перешел в партер, где Оролбай занял доминирующую позицию. Всего за этот отрезок он успешно выполнил три тейкдауна.
Под занавес раунда кыргызстанец смог провести результативный болевой прием на руку. Мусаев постучал, сигнализируя о сдаче, и рефери остановил поединок.
Теперь в активе Оролбая две победы при одном поражении в UFC. Всего за карьеру 27-летний кыргызстанец выиграл 14 боев и уступил в двух, еще один поединок завершился вничью.
Для Мусаева противостояние с Оролбаем стало дебютным в UFC. Теперь на счету 35-летнего азербайджанца 22 победы при шести поражениях.
Напомним, ранее на турнире в Баку второй бой подряд проиграл казахстанец Азат Максум.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2258043-kyrgyzstanec-myktybek-orolbay-dosrochno-pobedil-azerbaydzhanca-tofika-musaeva-na-turnire-ufc/
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