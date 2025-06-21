Боец из команды Хабиба Нурмагомедова нокаутировал бывшую звезду UFC на турнире за 500 тысяч долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджи Рабаданов победил американца Кевина Ли на турнире Professional Fighters League (PFL), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Уичито (штат Канзас, США). Соперники встретились в рамках полуфинала Гран-при в легком весе (до 70,3 кг).

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже на третьей минуте Рабаданов прессингом загнал Ли к сетке и нанес несколько точных ударов, из-за которых бывший претендент на временный пояс UFC упал. После одного добивающего попадания рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, россиянин, представляющий команду бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вышел в финал Гран-при. За победу в турнире и 500 тысяч долларов Рабаданов побьется с англичанином Алфи Дэвисом, который единогласным решением судей одолел американца Брента Примуса (29:28, 29:28, 29:28).

В финале Гран-при в легчайшем весе (до 61,2 кг) встретятся американец Джастин Витзелл и бразилец Марсирлей Алвес. В полуфиналах они единогласными решениями судей (все — по 30:27) победили мексиканца Мандо Гутьерреса и англичанина Джейка Хадли соответственно.

Наконец, определились финалистки Гран-при в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Американка Джена Бишоп удушающим приемом во втором раунде победила украинку Екатерину Шакалову, а еще одна представительница США Лиз Кармуш единогласным решением судей (все — по 30:27) одолела бразильянку Элору Дану.

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