Боец из команды Хабиба Нурмагомедова нокаутировал бывшую звезду UFC на турнире за 500 тысяч долларов
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджи Рабаданов победил американца Кевина Ли на турнире Professional Fighters League (PFL), передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов возглавило турнир в Уичито (штат Канзас, США). Соперники встретились в рамках полуфинала Гран-при в легком весе (до 70,3 кг).
Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже на третьей минуте Рабаданов прессингом загнал Ли к сетке и нанес несколько точных ударов, из-за которых бывший претендент на временный пояс UFC упал. После одного добивающего попадания рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.
Таким образом, россиянин, представляющий команду бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вышел в финал Гран-при. За победу в турнире и 500 тысяч долларов Рабаданов побьется с англичанином Алфи Дэвисом, который единогласным решением судей одолел американца Брента Примуса (29:28, 29:28, 29:28).
В финале Гран-при в легчайшем весе (до 61,2 кг) встретятся американец Джастин Витзелл и бразилец Марсирлей Алвес. В полуфиналах они единогласными решениями судей (все — по 30:27) победили мексиканца Мандо Гутьерреса и англичанина Джейка Хадли соответственно.
Наконец, определились финалистки Гран-при в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Американка Джена Бишоп удушающим приемом во втором раунде победила украинку Екатерину Шакалову, а еще одна представительница США Лиз Кармуш единогласным решением судей (все — по 30:27) одолела бразильянку Элору Дану.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2257938-boec-iz-komandy-habiba-nurmagomedova-nokautiroval-byvshuyu-zvezdu-ufc-na-turnire-za-500-tysyach-dollarov/
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