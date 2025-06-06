Двалишвили и О'Мэлли прошли взвешивание перед чемпионским реваншем на UFC 316

Участники турнира UFC 316, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), прошли официальную процедуру взвешивание, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети промоушена.

Возглавит шоу титульный поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли. Ранее они встречались в сентябре прошлого года, и тогда представитель США проиграл единогласным решением судей и уступил пояс сопернику. С тех пор О'Мэлли не выходил в октагон, а Двалишвили в январе победил россиянина Умара Нурмагомедова и впервые защитил титул.

Перед реваншем оба спортсмены уложились в лимит дивизиона. Двалишвили показал на весах 134 фунта (около 60,8 кг), О'Мэлли — 135 фунтов (61,2 кг).

Также остался в силе еще один титульный поединок, в котором сойдутся американка Джулианна Пенья и Кайла Харрисон. Их бой за пояс в женском легчайшем весе станет соглавным событием вечера.

Обе спортсменки на официальном взвешивании показали 135 фунтов, уложившись в лимит дивизиона. Напомним, пояс принадлежит Пенье, а для Харрисон это будет первый титульный бой в UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.