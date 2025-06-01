Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главный бой турнира UFC сорвался за несколько минут до начала

Опубликовано:

Американская боец ММА Мэйси Барбер
Мэйси Барбер. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американская боец смешанного стиля (ММА) Мэйси Барбер не смогла выйти на поединок со своей соотечественницей Эрин Бланчфилд, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменок должно было возглавить турнир UFC on ESPN в Лас-Вегасе. На официальном взвешивании Барбер не смогла уложиться в лимит женского наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Бой остался в силе, но на американку был наложен штраф в 20% от гонорара в пользу соперницы.

Однако уже перед выходом спортсменок в октагон возникла пауза. Вскоре комментаторы объявили, что бой отменен. Также в трансляции появился титр о проблемах со здоровьем у Барбер.

Как отмечает Cageside Press, Бланчфилд затем высказалась о произошедшем в интервью. Она сообщила, что один из руководителей UFC объяснил произошедшее припадком у Барбер. Снявшаяся спортсменка на момент публикации не делала официальных заявлений о своем состоянии.

Отметим, что впервые бой этих американок был запланирован в 2021 году. Однако тогда Барбер также снялась с поединка.

Что касается минувшего турнира, то его завершило противостояние в легком весе (до 70,3 кг). Поляк Матеуш Гамрот, занимающий седьмое место в рейтинге дивизиона, единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27) победил словака Людовита Клайна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2251095-glavnyy-boy-turnira-ufc-sorvalsya-za-neskolko-minut-do-nachala/