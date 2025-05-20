Топовый боец UFC заявил, что Шавкат Рахмонов не заслужил титульного боя

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри в интервью Ариэлю Хельвани высказал недовольство распределением боев в UFC. Перевод интервью приводит Sport.kz.

Иэн Мачадо Гэрри, который сейчас занимает шестую строчку рейтинга полусреднего веса UFC, заявил, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов не заслуживает незамедлительного боя за титул после своего ожидаемого возвращения.

Сейчас Рахмонов проходит период реабилитации после травмы и не сможет драться до поздней осени.

"Если прямо сейчас посмотреть на полусредний вес и на то, как он развивается, я бы сказал, что сейчас он — самый захватывающий за все время его существования. Если говорить о глубине таланта, о молодости бойцов и о смене поколений — от старой гвардии к новой — то это действительно самый интересный этап в истории дивизиона. У нас есть Шавкат Рахмонов, Джек Делла Маддалена, есть я, есть Карлос Пратес, Майкл Моралес", — поделился Гэрри.

Он отметил, что все бойцы примерно одного уровня.

"Поэтому я не считаю, что Шавкат должен просто вернуться и сразу же получить титульный бой — особенно если мы все продолжаем драться. Но, к сожалению, иногда это работает совсем иначе... В дело вмешивается политика, и UFC как бизнес-проект делает то, что они решат — и все", — заявил Гэрри.

Напомним, Рахмонов и Гэрри провели бой в декабре прошлого года. Тогда казахстанец единогласным решением судей одержал победу. Перед очным поединком Рахмонов занимал третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), Мачадо Гэрри — седьмое.

Для Рахмонова эта победа стала 19-й в MMA. А Гэрри потерпел первое поражение в карьере. В активе 27-летнего ирландца 15 побед.

В феврале UFC официально объявил о защите пояса чемпиона Белала Мухаммада. Его соперником был назначен австралиец Джек Делла Маддалена, хотя Рахмонов, занимающий второе место в рейтинге дивизиона, получил статус главного претендента.

"Большое спасибо UFC за то, что предложили мне первым побороться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов к маю. Я встречусь с победителем позже в этом году!" — заявил тогда казахстанец.

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