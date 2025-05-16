Команда Шавката Рахмонова сделала заявление о титульном поединке с Исламом Махачевым

Команда казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Dar Team высказалась на своей странице в Instagram о возможном титульном бое с россиянином Исламом Махачевым, передает NUR.KZ.

В аккаунте Dra Team появилось изображение с возможной дуэлью взглядов третьего номера полусреднего веса Шавката Рахмонова и чемпиона UFC в легком дивизионе Ислама Махачева.

"Такой титульный бой мы можем увидеть в ближайшем будущем", - оставили подпись админы страницы команды в Instagram.

Напомним, что в минувший уикенд в полусреднем дивизионе появился новый чемпион. Австралиец Джек Делла Маддалена победил в очной схватке американо-палестинского файтера Белала Мухаммада и отобрал у него титул.

После поединка австралийский боец заявил о готовности провести поединок с Исламом Махачевым, который оставляет свой титул в легком весе и поднимается в полусредний дивизион.

Что касается Шавката Рахмонова, то он в настоящее время продолжает восстановление после травмы колена.

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