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Бывший чемпион UFC Жозе Алдо завершил карьеру после спорного поражения

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Бразильский боец MMA Жозе Алдо
Жозе Алдо. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Легендарный бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жозе Алдо уступил канадцу Айманну Захаби и объявил о завершении карьеры, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде турнира UFC 315 в канадском Монреале. Перед поединком Алдо занимал 11-е место в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), Захаби — 15-е.

Бой был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. В третьем отрезке Алдо провел эффектную атаку, отправил оппонента в нокдаун и был близок к досрочной победе, но не смог ее добиться.

В итоге после 15 минут все три арбитра признали сильнейшим Захаби со счетом 29:28. Многие болельщики и эксперты в социальных сетях назвали это решение спорным и даже "ограблением".

38-летний Алдо проиграл второй бой подряд. После официального объявления результата он положил перчатки в центр октагона и объявил о завершении карьеры. При этом ранее бразилец уходил из ММА в 2022 году, но затем вернулся и одержал одну победу при двух поражениях.

"Спасибо всем в UFC за то, что для меня сделали. Но в этот раз мне было особенно сложно — не только при весогонке, а всю неделю. Я был нацелен на новый забег, хотел стать чемпионом. Но знаете, мне было очень тяжело всю неделю боя, как и моей семье, моим друзьям.
В какой-то момент перед поединком я просто почувствовал, что у меня нет этого огня в сердце. Я больше не хочу этим заниматься. Не хочу выходить, биться, устраивать войну. Во мне нет былого запала. Так что, скорее всего, вы в последний раз видели меня в октагоне", — заявил Алдо.

За карьеру в ММА бразилец одержал 32 победы при десяти поражениях. C 2010-го по 2014-й год он был чемпионом UFC в полулегком весе.

Что касается Захаби, то он выиграл шестой бой подряд. Всего в активе 37-летнего канадца теперь 13 побед при двух поражениях.

Напомним, в конце апреля на другом турнире UFC о завершении карьеры объявил еще один прославленный боец — американец Энтони Смит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243730-byvshiy-chempion-ufc-zhoze-aldo-zavershil-kareru-posle-spornogo-porazheniya/