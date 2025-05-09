Звездный боец UFC проплыл 30 метров подо льдом (видео)

Чешский боец смешанного стиля (ММА) Иржи Прохазка в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, посвященный экстремальному поступку, передает NUR.KZ.

Известный спортсмен проплыл 30 метров подо льдом замерзшего озера Зильс в Швейцарии. Прохазка прошел подготовку под руководством чешского фридайвера Давида Венцля, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв подо льдом почти 81 метр.

Боец UFC сделал пробную попытку в специальном гидрокостюме и с паузами преодолел заявленную дистанцию в сопровождении наставника. Затем Прохазка погрузился в воду только в плавках и в шапочке с очками. Чех самостоятельно проплыл 30 метров подо льдом без остановки.

"Нужно продолжать заставлять себя. И это был вызов, который получился таким трудным, что я не ожидал. Огромное спасибо Давиду за профессиональное участие в этом экстриме. Глубокое уважение. Когда человек принимает состояние неизбежной смерти сознания, страх растворяется, и остается сила, которая всегда рядом с нами. Всегда", — написал Прохазка в публикации.

Полное видео, посвященное заплыву чеха, опубликовано на его официальном YouTube-канале.

Прохазке 32 года. Он был чемпионом Gladiator FC и Rizin в полутяжелом весе, дважды бился за пояс UFC в этой категории, но проигрывал. Всего в ММА на счету чеха 31 победа при пяти поражениях и одной ничьей. На данный момент он занимает второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.

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