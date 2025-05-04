Непобежденный боец из Кыргызстана стал чемпионом крупного MMA-промоушена

Кыргызстанский боец смешанных единоборств (ММА) Ражабали Шайдуллаев стал чемпионом крупного японского промоушена Rizin, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен принял участие в главном событии турнира в Токио. Его соперником был бразилец Клебер Коикэ Эрбст, на кону стоял титул в полулегком весе (до 65,8 кг).
Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился уже в стартовом. На первой минуте Шайдуллаев потряс оппонента парой попаданий, после чего бразилец упал. Кыргызстанец нанес серию добивающих ударов, и рефери зафиксировал технический нокаут в начале второй минуты.
Таким образом, 24-летний Шайдуллаев забрал пояс и стал новым чемпионом Rizin в полулегком весе. В профессиональных ММА на его счету теперь досрочные победы во всех 14 поединках (шесть нокаутов при восьми сабмишенах).
Отметим, что Rizin — один из крупнейших мировых промоушенов, которые организуют турниры по смешанным единоборствам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2241855-nepobezhdennyy-boec-iz-kyrgyzstana-stal-chempionom-krupnogo-mma-promoushena/