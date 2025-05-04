Нокаутом из-за травмы завершился главный бой турнира UFC между Сэндхагеном и Фигередо

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кори Сэндхаген одержал досрочную победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавил шоу в Де-Мойне (штат Айова, США). Перед поединком Сэндхаген занимал четвертое место в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), Фигередо — пятое.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Во второй пятиминутке при борьбе в партере бразилец повредил колено. Сэндхаген начал наносить добивающие удары, и Фигередо постучал и сдался. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Из-за травмы 37-летний бразилец не смог выйти на официальное объявление результата. Он проиграл второй раз подряд. В активе бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе 24 победы при пяти поражениях и одной ничьей. На счету 33-летнего Сэндхагена теперь 18 выигранных поединков при пяти поражениях.

Добавим, что в соглавном событии вечера нидерландец Ренье де Риддер нокаутировал американца Бо Никала во втором раунде. Представитель США потерпел первое поражение в карьере. Де Риддер, занимающий 13-е место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), досрочно выиграл все три боя в UFC.

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