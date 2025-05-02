Ученик Федора Емельяненко победил россиянина и вышел в полуфинал турнира за 500 тысяч долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский победил своего соотечественника Сергея Билостенного на турнире PFL, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием шоу в Орландо (штат Флорида, США). Они оспаривали путевку в полуфинал Гран-при PFL в тяжелом весе (до 120,2 кг).

Поединок продлился все три раунда и получился конкурентным. В итоге Молдавский одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Таким образом, ученик Федора Емельяненко вышел в полуфинал Гран-при, где встретится с молдаванином Александром Романовым. Бывший боец UFC в своем четвертьфинале в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона удушающим приемом.

В другой части сетки сойдутся бразилец Родриго Насименто и россиянин Олег Попов, которые раздельными решениями судей одолели англичанина Абрахама Бабли и представителя Американских Виргинских островов Карла Уильямса соответственно.

Кроме того, определились полуфиналисты Гран-при PFL в полутяжелом весе (до 93 кг). Первую путевку в финал оспорят американцы Фил Дэвис и Салливан Коули, которые нокаутировали австралийца Роба Уилкинсона и американца Алекса Полицци соответственно.

Во второй полуфинал вышел Антонио Карлос Джуниор, раздельным решением судей победивший ирландца Карла Мура. Следующим соперником бразильца будет англичанин Симеон Пауэлл, который нокаутировал шведа Карла Альбректссона.

Напомним, чемпион Гран-при PFL в каждом дивизионе получит денежный приз в размере 500 тысяч долларов (около 255 миллионов тенге по нынешнему курсу).

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