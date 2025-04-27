Легендарный боец UFC Энтони Смит завершил карьеру после кровавого поражения

Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Смит объявил о завершении спортивной карьеры после очередного поражения, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в соглавном событии турнира UFC в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Его соперником по поединку в полутяжелом весе (до 93 кг) был китаец Мингианг Чжан.

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился уже в стартовом. Чжан завладел преимуществом и нанес тяжелый урон оппоненту. У Смита открылось сильное рассечение на голове, кровь заливала его лицо. В итоге после серии безответных ударов от китайца из доминирующей позиции рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

36-летний Смит проиграл третий бой подряд. После поединка он официально объявил об уходе из спорта. Затем на арене включили ролик, посвященный карьере американца, и он не смог сдержать слез. После этого Смит оставил перчатки в центре октагона.

За карьеру в профессиональных ММА американец одержал 38 побед и потерпел 22 поражения. В 2019 году он бился за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, но уступил своему соотечественнику Джону Джонсу единогласным решением судей.

Что касается Чжана, то он продлил серию из побед в первых раундах до 12 боев. Всего в ММА 26-летний китаец выиграл 19 поединков и потерпел шесть поражений. По итогам турнира он, вероятно, заменит Смита в рейтинге полутяжелого дивизиона, где американец занимает 15-е место.

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