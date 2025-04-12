Украинка одержала сенсационную досрочную победу на турнире за 500 тысяч долларов

Украинская боец смешанного стиля (ММА) Екатерина Шакалова одержала досрочную победу на турнире PFL 2 (2025), который прошел в Орландо, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в четвертьфинале Гран-при в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг), где на коротком уведомлении заменила выбывшую бразильянку Тайлу Сантос. Соперницей Шакаловой стала еще одна бразильянка Джулиана Веласкес — бывшая чемпионка Bellator.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом. Шакалова "забрала" спину оппонентки и провела удушающий прием. Веласкес постучала, просигнализировав об отказе от продолжения боя.

Таким образом, украинка вышла в полуфинал Гран-при, где побьется с американкой Дженой Бишоп. В другом поединке следующей стадии встретятся американка Лиз Кармуш и бразильянка Элора Дана. Победители Гран-при в каждой весовой категории получат 500 тысяч долларов (почти 260 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Кроме того, на минувшем турнире определились полуфиналисты у мужчин в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг). Бразилец Марсирлей Алвес встретится с англичанином Джейком Хадли, а американец Джастин Ветзелл — с мексиканцем Мандо Гутьерресом.

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