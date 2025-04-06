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Кыргызстанский боец на коротком уведомлении дебютировал в UFC и проиграл

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Кыргызстанский боец ММА Уран Сатыбалдиев
Уран Сатыбалдиев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев потерпел поражение в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен вышел на коротком уведомлении, заменив нигерийца Кеннеди Нзечукву, выбывшего из-за травмы. Сатыбалдиев побился в предварительном карде турнира в Лас-Вегасе со словаком Мартином Будаем — 15-м номером тяжелого дивизиона (до 120,2 кг).

Поединок был рассчитан на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию. По итогам противостояния Будай одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Теперь в активе 33-летнего словака 15 побед при двух поражениях. Сатыбалдиев же впервые проиграл в профессиональных ММА. На его счету осталось восемь побед. Планируется, что дальше 30-летний кыргызстанец будет выступать в UFC в полутяжелом весе, в котором он становился чемпионом лиг Open FC и LFA.

А в главном поединке минувшего турнира UFC англичанин Лерон Мерфи победил американца Джоша Эмметта единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46). Перед боем спортсмены занимали десятое и восьмое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг) соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2233506-kyrgyzstanskiy-boec-na-korotkom-uvedomlenii-debyutiroval-v-ufc-i-proigral/