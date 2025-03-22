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Российский боец с поражения дебютировал в UFC

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Бойцы ММА Андрей Пуляев и Кристиан Лерой Данкан (слева направо)
Андрей Пуляев и Кристиан Лерой Данкан (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Английский боец смешанного стиля (ММА) Кристиан Лерой Данкан одержал победу над россиянином Андреем Пуляевым на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились в рамках предварительного карда шоу в Лондоне. Поединок прошел в лимите среднего веса (до 83,9 кг).

На протяжении всех трех раундов Данкан имел преимущество и опасно атаковал в стойке. На последних секундах он был близок к нокауту, но Пуляев продержался до финального гонга.

В итоге 29-летний англичанин одержал победу единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:26). Всего за карьеру в ММА он выиграл 11 боев и уступил в двух.

Пуляев потерпел третье поражение, это был его дебютный поединок в UFC. В активе 27-летнего россиянина осталось девять побед.

Напомним, ранее на турнире в Лондоне в кровавом бою проиграл грузин Гурам Кутателадзе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2230161-rossiyskiy-boec-s-porazheniya-debyutiroval-v-ufc/