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Друг Чимаева и Топурии проиграл кровавый бой в UFC

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Бойцы ММА Кауе Фернандес и Гурам Кутателадзе (сверху вниз)
Кауе Фернандес и Гурам Кутателадзе (сверху вниз). Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Гурам Кутателадзе потерпел поражение от бразильца Кауе Фернандеса на турнире UFC в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) открыло кард шоу серии Fight Night в столице Великобритании.

Поединок продлился все три раунда и завершился уверенной победой Фернандеса единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 30:27.

Бразилец нанес значительный урон своему сопернику. Кутателадзе получил рассечение и заканчивал бой сильно окровавленным. Кроме того, он несколько раз терял равновесие из-за повреждения ноги после лоукиков оппонента.

На счету 33-летнего Кутателадзе теперь 17 побед при пяти поражениях. Отметим, что на турнире в Лондоне его поддерживали бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия и топовый боец среднего дивизиона Хамзат Чимаев, с которыми грузина связывают дружеские отношения.

Фернандес выиграл второй поединок подряд. Всего на счету 30-летнего бразильца теперь десять побед при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2230160-drug-chimaeva-i-topurii-proigral-krovavyy-boy-v-ufc/