Грузинский боец выиграл главный поединок турнира UFC

В Лас-Вегасе прошел очередной турнир серии UFC Fight Night. В главном событии вечера победу одержал грузин Роман Долидзе, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена стал Марвин Веттори. Перед поединком грузин занимал 12-е место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), итальянец — восьмое.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Долидзе единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 49:46.

36-летний грузин выиграл третий поединок подряд. Всего в его активе 15 побед при трех поражениях.

Веттори уступил второй раз кряду. Теперь на счету 31-летнего итальянца 19 побед при восьми поражениях и одной ничьей.

Отметим, что это был второй бой между спортсменами. Ранее они встречались в марте 2023 года, и тогда Веттори победил единогласным решением судей.

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