Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец Дияр Нургожай проиграл дебютный бой в UFC и потерпел первое поражение в карьере

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Дияр Нургожай
Дияр Нургожай. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Дияр Нургожай потерпел поражение в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Его соперником был бразилец Брендсон Рибейро.

Изначально бой назначили в полутяжелой категории, однако Нургожай провалил взвешивание и получил штраф.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. В стартовом отрезке Рибейро смог потрясти соперника в стойке. Во втором раунде Нургожай перевел бой в партер, однако бразилец выполнил успешный болевой прием на руку.

Таким образом, 27-летний казахстанец потерпел первое поражение в карьере. В его активе осталось десять побед.

На счету 28-летнего Рибейро теперь 17 побед при семи проигрышах и одном поединке без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2228405-kazahstanec-diyar-nurgozhay-proigral-debyutnyy-boy-v-ufc-i-poterpel-pervoe-porazhenie-v-karere/