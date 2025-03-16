Казахстанец Дияр Нургожай проиграл дебютный бой в UFC и потерпел первое поражение в карьере

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Дияр Нургожай потерпел поражение в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Его соперником был бразилец Брендсон Рибейро.

Изначально бой назначили в полутяжелой категории, однако Нургожай провалил взвешивание и получил штраф.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. В стартовом отрезке Рибейро смог потрясти соперника в стойке. Во втором раунде Нургожай перевел бой в партер, однако бразилец выполнил успешный болевой прием на руку.

Таким образом, 27-летний казахстанец потерпел первое поражение в карьере. В его активе осталось десять побед.

На счету 28-летнего Рибейро теперь 17 побед при семи проигрышах и одном поединке без результата.

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