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"Я прямо в шоке": Александр Емельяненко показал видео операции на позвоночнике

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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко. Кадр из видео: t.me/AlexanderEmelianenko

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Александра Емельяненко.

"Во время операции я попросил, чтобы сделали небольшую видеосъемку. Я прямо в шоке, какой кусок вытащили оттуда. Именно она (грыжа - прим. ред.) и давила на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам, делавшим мне операцию. Низкий поклон всему НИИ Склифосовского. Спасибо вам!" - сказал Емельяненко.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.

Добавим, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко должен был провести следующий бой 29 марта против своего соотечественника Артема Тарасова на турнире "Осьминог-5" в Беларуси.

Ранее, в первом поединке между Емельяненко и Тарасовым, который прошел в октябре 2021 года на турнире поп-лиги "Наше Дело" в Москве, победу одержал Александр единогласным судейским решением.

Добавим, по данным РБК, всего Емельяненко провел в ММА 39 поединков, 29 выиграл, в девяти потерпел поражение и один завершил вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2227049-ya-pryamo-v-shoke-aleksandr-emelyanenko-pokazal-video-operacii-na-pozvonochnike/