Стало известно, сколько заработали бойцы на турнире UFC 313

Появилась информация о гонорарах участников номерного турнира UFC 313 , который прошел в минувший уикенд в Лас-Вегасе, передаетNUR.KZ со ссылкой на портал Sporty Salaries.

В Лас-Вегасе в минувшие выходные прошел турнир UFC 313, в главном событии которого россиянин Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал новым обладателем чемпионского пояса в полутяжелом весе.

Таким образом, российский боец заработал в общей сложности 2,28 миллионов долларов (750 тысяч– за выход, 1,5 млн – бонус от PPV и 32 – спонсорский чек).

Перейра заработал больше всех – 4,04 миллионов долларов (1 млн – за выход, 3 млн – доход от продажи PPV, 42 – спонсорские отчисления).

Азербайджанский файтер Рафаэль Физиев в реванше потерпел поражение от американца Джастина Гейтжи в легком весе в со-главном событии соревнований.

Американский боец унес чек в 1,42 миллионов долларов (500 – за выход, 850 – бонус от PPV, 50 – бонус за бой турнира и 21 – спонсорские выплаты). Физиев получил 766 тысяч долларов (300 – за выход, 400 – процент с PPV, 50 – бонус за бой вечера и 16 – бонус от спонсора).

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