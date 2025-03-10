Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, сколько заработали бойцы на турнире UFC 313

Опубликовано:

Бойцы ММА Алекс Перейра и Магомед Анкалаев (слева направо)
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Появилась информация о гонорарах участников номерного турнира UFC 313 , который прошел в минувший уикенд в Лас-Вегасе, передаетNUR.KZ со ссылкой на портал Sporty Salaries.

В Лас-Вегасе в минувшие выходные прошел турнир UFC 313, в главном событии которого россиянин Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал новым обладателем чемпионского пояса в полутяжелом весе.

Таким образом, российский боец заработал в общей сложности 2,28 миллионов долларов (750 тысяч– за выход, 1,5 млн – бонус от PPV и 32 – спонсорский чек).

Перейра заработал больше всех – 4,04 миллионов долларов (1 млн – за выход, 3 млн – доход от продажи PPV, 42 – спонсорские отчисления).

Азербайджанский файтер Рафаэль Физиев в реванше потерпел поражение от американца Джастина Гейтжи в легком весе в со-главном событии соревнований.

Американский боец унес чек в 1,42 миллионов долларов (500 – за выход, 850 – бонус от PPV, 50 – бонус за бой турнира и 21 – спонсорские выплаты). Физиев получил 766 тысяч долларов (300 – за выход, 400 – процент с PPV, 50 – бонус за бой вечера и 16 – бонус от спонсора).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2226840-stalo-izvestno-skolko-zarabotali-boycy-na-turnire-ufc-313/