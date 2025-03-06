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Пощечину блином получил боец ММА от блогера: встреча закончилась потасовкой (видео)

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Диллон Дэнис
Диллон Дэнис. Фото: Ben Whitley/PA Images via Getty Images

Блогер Оладжиде Олайинки Уильямс Олатунжи, известный в спортивном мире как KSI, и боец MMA Диллон Дэнис устроили потасовку на битве взглядов перед боем, передает NUR.KZ со ссылкой на The Sun.

Как пишет издание, бой запланирован KSI и Дэниса запланирован на 29 марта в Манчестере. Однако после скандальный выходки блогера поединок может пройти раньше.

"Когда эти двое встретились лицом к лицу, звезда YouTube ударила блином — в Масленицу — Дэниса. Звезда ММА яростно набросился на KSI, в то время как охрана отчаянно пыталась разнять их. В конце концов Дэниса и KSI вывели по отдельности после схватки", - говорится в материале издания.

По данным газеты, 31-летний KSI не выходил на ринг с октября 2023 года, когда он потерпел первое поражение на ринге, проиграв спорным решением судей 25-летнему Томми Фьюри.

В августе прошлого года он должен был сразиться с 30-летним YouTube-блогером Слимом Альбахером и бывшим бойцом ММА Энтони Тейлором в захватывающем поединке два на один. Однако KSI был вынужден покинуть поле из-за травмы руки, от которой он уже оправился.

А 31-летний Диллон Дэнис успел провести лишь один бой, после которого был дисквалифицирован за попытку провести запрещенный прием ММА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2225876-poshchechinu-blinom-poluchil-boec-mma-ot-blogera-duel-vzglyadov-zakonchilas-potasovkoy-video/