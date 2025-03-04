Казахстанский боец опустился в рейтинге UFC после поражения в последнем поединке

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев узнал позицию в обновленном рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, передает NUR.KZ.

В главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе португалец Манель Капе в третьем раунде досрочно победил казахстанца Асу Алмабаева в рамках боя в наилегчайшей весовой категории.

Результат боя UFC Fight Night 253 повлиял на рейтинг в данном дивизионе. После поражения португальцу "Зульфикар" опустился на одну строчку и теперь занимает 9-е место.

Манель Капе же продолжает удерживать шестую позицию в наилегчайшем дивизионе.

Свое положение также улучшил Стив Эрцег, который смеcтил Алмабаева с восьмого места.

Ранее, стало известно, сколько заработал Асу Алмабаев за поединок в главном событии UFC против Манеля Капе.

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